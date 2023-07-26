"Подивіться, хто загинув": у Facebook поширюють небезпечне посилання

Поліція попередила українців про небезпеку.
У соцмережі Facebook шахраї поширюють небезпечне посилання із інформацію про "загибель у ДТП" знайомих. У поліції закликають у жодному випадку не відкривати його.
Про це повідомляє МВС.
За даними поліції, зараз у соціальній мережі Facebook все частіше поширюють небезпечний спам із дописом на кшталт: "Подивіться, хто загинув у ДТП". Правоохоронці закликають не реагувати на це посилання, оскільки воно може зчитати конфіденційні дані.
Поради від МВС, що робити, якщо натрапили на спам:
- Не переходьте на сумнівні посилання та блокуйте того, хто поширив спам.
- Нікому не повідомляйте свої банківські дані.
- Використовуйте складні паролі для захисту даних.
- Завантажуйте застосунки з офіційних сайтів.
- Встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему.
- Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.
Нагадаємо, у Тернополі в одному з хостелів поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів понад 3,5 млн гривень.
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