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"Подивіться, хто загинув": у Facebook поширюють небезпечне посилання

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Подивіться, хто загинув": у Facebook поширюють небезпечне посилання

Соціальні мережі / Фото: pixabay.com

Поліція попередила українців про небезпеку.

У соцмережі Facebook шахраї поширюють небезпечне посилання із інформацію про "загибель у ДТП" знайомих. У поліції закликають у жодному випадку не відкривати його. 

Про це повідомляє МВС. 

За даними поліції, зараз у соціальній мережі Facebook все частіше поширюють небезпечний спам із дописом на кшталт: "Подивіться, хто загинув у ДТП". Правоохоронці закликають не реагувати на це посилання, оскільки воно може зчитати конфіденційні дані. 

Посилання, яке поширюють шахраї / © МВС
Посилання, яке поширюють шахраї / Фото: МВС

Поради від МВС, що робити, якщо натрапили на спам: 

  • Не переходьте на сумнівні посилання та блокуйте того, хто поширив спам. 
  • Нікому не повідомляйте свої банківські дані. 
  • Використовуйте складні паролі для захисту даних. 
  • Завантажуйте застосунки з офіційних сайтів. 
  • Встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему. 
  • Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.

Нагадаємо, у Тернополі в одному з хостелів поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів понад 3,5 млн гривень.  

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Дата публікації
Перегляди
1541
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