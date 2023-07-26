"Подивіться, хто загинув": у Facebook поширюють небезпечне посилання

У соцмережі Facebook шахраї поширюють небезпечне посилання із інформацію про "загибель у ДТП" знайомих. У поліції закликають у жодному випадку не відкривати його.

Про це повідомляє МВС.

За даними поліції, зараз у соціальній мережі Facebook все частіше поширюють небезпечний спам із дописом на кшталт: "Подивіться, хто загинув у ДТП". Правоохоронці закликають не реагувати на це посилання, оскільки воно може зчитати конфіденційні дані.

Посилання, яке поширюють шахраї / Фото: МВС

Поради від МВС, що робити, якщо натрапили на спам:

Не переходьте на сумнівні посилання та блокуйте того, хто поширив спам.

Нікому не повідомляйте свої банківські дані.

Використовуйте складні паролі для захисту даних.

Завантажуйте застосунки з офіційних сайтів.

Встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему.

Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.

Нагадаємо, у Тернополі в одному з хостелів поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів понад 3,5 млн гривень.

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