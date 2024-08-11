Влада Туреччини зняла блокування з Instagram: у чому була причина

Влада Туреччини учора ввечері відновила доступ до соцмережі Instagram після тижневого блокування.

Про це повідомляє Business Standard.

Міністр інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу заявив, що представники Instagram погодилися дотримуватися турецького законодавства після тижневого блокування платформи.

Вони пообіцяли виконати вимоги Туреччини щодо кримінальних дій, а також активно співпрацювати з урядом у питаннях цензурування контенту. Зокрема, всі сторінки, що належать терористичним організаціям, будуть закриті, а контент, який пропагує ці організації, видалений.

Нагадаємо, 2 серпня, Туреччина заблокувала доступ до Instagram. Це рішення сталося після критики турецького чиновника Фахреттіна Алтуна, який звинуватив платформу в цензурі через блокування постів, що висловлювали співчуття з приводу смерті лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Дев'ятиденне блокування Instagram в Туреччині викликало протести серед користувачів та малих підприємств, які використовують цю платформу для зв'язку з клієнтами. Туреччина займає п’яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з понад 57 мільйонами активних користувачів.

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