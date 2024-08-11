Атака тривала всю ніч: Росія вдарила по Україні дронами і ракетами

На Київщині загинули батько та його син.

У ніч проти 11 серпня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed" та ракетами.

ТСН.ua повідомляє все, що наразі відомо про ворожий удар.

Обстріл Київщини

Російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині в ніч проти 11 серпня. Через це загинули дві людини — чоловік і дитина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Уночі уламки ракети впали на житлові будинки у Броварському районі. Під завалами будівлі опинилися 35-річний чоловік та його 4-річний син. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили їхні тіла.

Через ворожий удар загинула дитина / Фото: Управління ДСНС Києва

Ще троє людей тяжко травмовані. Серед них — 13-річна дитина.

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракети, які рухаються до Київщини, і групи дронів. Повітряна тривога в області тривала від 00:27 до 08:03.

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори, слідчі та експерти документують воєнний злочин Росії.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак жорстко відреагував на ворожий удар і заявив, що треба знищити воєнну інфраструктуру РФ.

Київ

Ворог у ніч проти 11 серпня запустив по українській столиці балістичні ракети та ударні дрони. Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

"Як і попередній раз, шість днів тому, повітряні цілі (на кшталт "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя. На той момент вже було відомо про кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу Shahed. Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України", - зазначив Попко.

З його слів, у Києві минулося без руйнувань, інформації щодо потерпілих поки немає.

Вінницька область

У ніч проти 11 серпня на Вінниччині Повітряні сили ЗСУ збили 7 російських БпЛА. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна.

"Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна на цей момент не надходила", — зазначила Заболотна.

На Вінниччині працювала ППО / Фото: Zelenskiy/Official

Тривога в області тривала від 00:29 до 06:32. Під час повітряної тривоги в області було чутно звуки вибухів. У Повітряних силах повідомляли про кілька груп безпілотників, які тримають курс в напрямку Вінниччини.

Рівненська область

На Рівненщині під час повітряної тривоги вночі, 11 серпня, працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це зранку повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Як результат — збиття повітряних об'єктів ворога. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було", - написав він.

Внаслідок нічної ракетної атаки армії РФ загиблих і травмованих — немає.

Також вночі вибухи пролунали в Хмельницькій та Полтавській областях. У Повітряних силах ЗСУ о 04:22 попереджали, що в більшості областях країни триває атака ударних БпЛА.

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