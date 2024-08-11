Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ: що відомо про наслідки

Окупанти атакують місто вже другий ранок поспіль.
Росія знову обстріляла Краматорськ, внаслідок чого є постраждалі. Це вже другий ранок поспіль, коли місто піддається атаці.
Про це повідомили мер Краматорська Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорськ знову піддався ворожому обстрілу, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Обстріл знову влучив в інфраструктурний об'єкт.
Філашкін повідомив, що зараз відомо про чотирьох постраждалих: одного з них оперують через тяжкі поранення, двоє отримали легкі травми та вже отримали необхідну медичну допомогу, а ще одна людина не потребує медичної допомоги.
Нагадаємо, 10 серпня російська армія обстріляла Краматорськ, загинула щонайменше одна людина.
9 серпня армія РФ цілеспрямовано атакувала супермаркет у Костянтинівці, внаслідок чого загинуло 14 осіб і поранено 44. 10 серпня ідентифікували 5 із 8 невстановлених тіл, серед них – троє жінок і двоє дівчаток 2012 і 2014 років народження.
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