Туреччина заблокувала Instagram: в чому причина

ЗМІ стверджують, що санкції проти Instagram можуть бути пов'язані з ліквідацією в Ірані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини у п'ятницю, 2 серпня, заблокувало доступ до Instagram. Управління не повідомило про причини блокування та його терміни.

Про це пише турецька служба Deutsche Welle.

Видання зазначає, що ймовірною причиною санкцій проти Instagram була критика платформи з боку керівника відділу комунікацій Фахреттіна Алтуна. Він звернув увагу, що в Instagram масово видаляли дописи, в яких висловлювалися співчуття щодо загибелі в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Алтун написав на своїй сторінці в Х, що "це дуже чітка і явна спроба цензури". Проте ніхто з офіційних осіб Туреччини не заявляв, що блокування Instagram пов'язано з реакцією соцмережі на ліквідацію лідера палестинських терористів.

Експерт із кіберправа Яман Акденіз у своєму дописі на платформі X заявив, що причиною блокування доступу до Instagram для турецьких користувачів стали "загроза національній безпеці та захист громадського порядку".

Видання зазначає, що за останні роки влада Туреччини з різних причин блокувала доступ до YouTube, Wikipedia та соціальної платформи X.

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Крім того, після вбивства Ганії Вища рада радіо та телебачення Туреччини (RTÜK) розпочала розслідування, щодо передач каналу Halk TV.

"Ми не можемо прийняти менталітет медійників, які не стурбовані жорстоким мучеництвом тих, хто захищає законну справу Палестини, а натомість виправдовує злочинців", – заявив президент RTÜK Ебубекір Шахін.

Приводом для розслідування стала програма Halk TV, у якій обговорювалося, як Ізраїль провів операцію з ліквідації лідера ХАМАС в Ірані.

Нагадаємо, після вбивства лідера ХАМАСу верховний аятола Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Одним з варіантів удару, який розглядається, є скоординована атака з Ірану, Ємену, Сирії та Іраку для досягнення максимального ефекту.

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