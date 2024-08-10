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В Бразилии разбился самолет: погибли более 60 человек

В Бразилии разбился самолет: погибли более 60 человек

В Бразилии разбился пассажирский самолет / Фото: Associated Press

На месте трагедии работают соответствующие службы.

В бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет. На борту находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не выжил

Об авиакатастрофе информирует BBC.

Самолет, направлявшийся в международный аэропорт Сан-Паулу-Гуарульюс, упал в городе Виньедо. Что стало причиной аварии — пока неизвестно.

На месте работают спасатели, пожарные, управление гражданской обороны. Власти перекрыли въезд в жилой район, где упал самолет.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования семьям и друзьям погибших, почтив их минутой молчания во время своего выступления.

"Очень печальная новость о катастрофе. Выражаю свои соболезнования семьям и друзьям погибших", — заявил он.

Напомним, в России в Подмосковье упал пассажирский самолет. В результате аварии погиб экипаж — 53-летний командир воздушного судна Евгений Булавко, второй пилот — 53-летний Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов.

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