У Бразилії розбився літак: загинули понад 60 осіб

У бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак. На борту перебувало 57 пасажирів та 4 члени екіпажу, ніхто не вижив

Про авіакатастрофу інформує BBC.

Літак, який прямував до міжнародного аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс, впав у місті Віньєдо. Що стало причиною аварії — поки що невідомо.

На місці працюють рятувальники, пожежники, управління цивільної оборони. Влада перекрила вʼїзд до житлового району, де впав літак.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив співчуття сім'ям та друзям загиблих, вшанувавши їх хвилиною мовчання під час свого виступу.

"Дуже сумна новина про катастрофу. Висловлюю свої співчуття сім'ям і друзям загиблих", - заявив він.

Нагадаємо, у Росії у Підмосков’ї, впав пасажирський літак. Внаслідок аварії загинув екіпаж – 53-річний командир повітряного судна Євген Булавко, другий пілот – 53-річний Владислав Харламов та 44-річний бортпровідник Максим Лукманов.

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