Авіакатастрофа у Бразилії: з'явилися нові подробиці трагедії

Внаслідок падіння літака ATR 72-500 Voepass у бразильському штаті Сан-Паулу загинули 62 особи. Місцева влада підтвердила, що з місця авіакатастрофи вилучено всі знайдені тіла. Частину з них вже ідентифіковано.

Про це пише BBC.

Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав. Однак через авіатрощу було зруйновано один будинок у місцевому комплексі кондомініумів.

"Влада Сан-Паулу заявила, що тіла 34 чоловіків і 28 жінок були переміщені в морг поліції, де їх ідентифікують і передадуть сім'ям. Двоє загиблих, капітан і перший офіцер, уже ідентифіковані. Членам сімей загиблих надано житло в готелі місті, щоб вони допомогли з ідентифікацією жертв. До Віньедо прибуло 38 таких сімей", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії літака ATR 72-500. Влада заявила, що бортові самописці літака знайдено і вилучено.

Авіатроща є наймасштабнішою в Бразилії від 2007 року, коли там розбився та загорівся літак TAM Express. Це сталося в аеропорту Конгоньяса у Сан-Паулу. Тоді загинуло 199 людей.

Додамо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив співчуття сім'ям та друзям загиблих, вшанувавши їх хвилиною мовчання під час свого виступу.

Читайте також: