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Обстріли посилилися: на Херсонщині евакуюють ще півсотні населених пунктів

Обстріли посилилися: на Херсонщині евакуюють ще півсотні населених пунктів

Окупанти тероризують Херсонщину / Фото: Associated Press

Місцева влада закликала громадян подбати про власну безпеку.

У Херсонській області розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення. В список потрапили мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за останній місяць через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них — діти.

Через це ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали:

  • Шляхове
  • Томарине
  • Новоолександрівка
  • Гончарне
  • Новодмитрівка
  • Ромашкове
  • Першотравневе

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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