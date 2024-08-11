Обстріли посилилися: на Херсонщині евакуюють ще півсотні населених пунктів

Місцева влада закликала громадян подбати про власну безпеку.
У Херсонській області розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення. В список потрапили мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за останній місяць через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них — діти.
Через це ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали:
- Шляхове
- Томарине
- Новоолександрівка
- Гончарне
- Новодмитрівка
- Ромашкове
- Першотравневе
Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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