ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Ворог втрачає і живу силу, і техніку.

За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники ліквідували ще 1220 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб

танків ‒ 8447 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13)

артилерійських систем – 16663 (+58)

РСЗВ – 1143

засоби ППО ‒ 918

літаків – 366

гелікоптерів – 328 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27)

крилаті ракети ‒ 2425

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71)

спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)

Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.

Росіяни втратили ще один літак

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