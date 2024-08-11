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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Ворог втрачає і живу силу, і техніку.

За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники ліквідували ще 1220 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб 
  • танків ‒ 8447 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) 
  • артилерійських систем –  16663 (+58) 
  • РСЗВ – 1143 
  • засоби ППО ‒ 918 
  • літаків – 366 
  • гелікоптерів – 328 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27)
  • крилаті ракети ‒ 2425 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) 
  • спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)

Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.

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