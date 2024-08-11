ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Ворог втрачає і живу силу, і техніку.
За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники ліквідували ще 1220 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб
- танків ‒ 8447 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13)
- артилерійських систем – 16663 (+58)
- РСЗВ – 1143
- засоби ППО ‒ 918
- літаків – 366
- гелікоптерів – 328 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2425
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71)
- спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)
Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.
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