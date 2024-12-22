Привіт морозам: в Україні змінюється погода

Після не зовсім типових для зими буднів погода в Україні почне змінюватись і температурні показники наблизяться до звичніших “мінусових” температур. За попередніми прогнозами похолодання буде поступовим, проте поривчастий вітер ще нагадає про себе.

Яка погода буде у неділю 22 грудня та чого чекати за вікном на зимові свята – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Нетипова погода для грудня

Синоптики прогнозують, що на цих вихідних погода дещо стабілізується: сильні вітри зменшаться, а дощі стануть менш інтенсивними. Очікується невелике похолодання, проте денна температура повітря все одно буде "плюсовою". Середньодобові показники – плюс 3, плюс 7. Вночі до мінус 5. Особливістю цього тижня була не зовсім типова погода для грудня та день зимового сонцестояння – це початок астрономічної зими та символ відродження світла, адже після цього тривалість світлового дня почне збільшуватися. Цього року день припав на 21 грудня.

Суне похолодання

А от 22 грудня синоптики прогнозують таку погоду за вікном. У західних, північних, Вінницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів (на Волині, Львівщині, Закарпатті та Сумщині вдень невеликий мокрий сніг); на решті території хмарно, дощі, місцями, крім південного сходу, з мокрим снігом. Вітер північно-східний, у західних та північних областях південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській областях вночі та вдень 0-5° тепла (вдень на півдні країні місцями 6-10°); на решті території вночі 0-5° морозу (в Карпатах 4-9° морозу), вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столичному регіоні на вихідних суха погода, лише вночі 22 грудня невеликий дощ та мокрий сніг. Температура у Києві вночі та вдень від нуля до мінус одного по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Крижані зливи та снігопади

Погода у грудні в Україні дійсно дивує. Спершу сонячно, потім захурделить чи заллє дощами. З початку наступного тижня ситуація кардинально зміниться. Якщо зараз сухо і прохолодно з вітрами, то з понеділка можна діставати парасольки. З понеділка 23 грудня в Україні суттєво зміниться погода. Місцями випаде сніг, а також крижані дощі. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, у південній частині 1-7° тепла. Снігопади прийдуть до України з 23 грудня із заходу країни. Найсильніші опади очікуються у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Незначні опади будуть на Рівненщині. Сніжитиме впродовж усього дня. Спостерігатимуться тумани в більшості областей. У Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях пройдуть дощі. До Києва і області, Житомирщини та Хмельниччини сніги та дощі дійдуть з вівторка 24 грудня і триватимуть до кінця доби 25 грудня. На Вінничині пройдуть сильні зливи. На Чернігівщині та Сумщині будуть помірні опади. З 26 грудня сніги та дощі припиняться, натомість лишаться вітри та тумани. Найбільш туманно буде на Тернопільщині, у Карпатах. 27 грудня тумани розійдуться країною – на Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Вінничину, Львівщину та Закарпаття. Погода буде без опадів. На вихідні 28-29 грудня тумани спостерігатимуться на Закарпатті, у Тернопільській та Чернівецькій областях. У всіх інших регіонах буде суха та прохолодна погода.

Погода на свята

На Різдво, 25 грудня, синоптики обіцяють температуру повітря близько нуля, але можливий невеликий плюс. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. На початку наступного тижня в Україні можуть початися атмосферні процеси з північного заходу. У принципі вони триматимуться аж до кінця місяця, кажуть синоптики. Чи буде сніговий покрив на свята, залежить від температури. Якщо вона буде трохи нижче нуля, хоч на 2 градуси опуститься, то вже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж вище - все падатиме й одразу танутиме. Примітно, що останніми роками жителям України не дуже щастить зі снігом і морозом у новорічну ніч, і цей рік не стане винятком. 31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг. Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. Погода у Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою. А от народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що Різдво і Новий Рік українці зустрічатимуть із невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня.

Погода взимку

Загалом, погода в Україні взимку буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Такий прогноз погоди озвучила кандидатка географічних наук Віра Балабух. За її словами, зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині 20 століття.

За словами Балабух, такий прогноз погоди "не означає, що взимку буде настільки тепло", але українці зможуть "пережити цю зиму".

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді можуть вдарити морози до -18°C. Синоптики кажуть, що опадів в січні буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C – і якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною – +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Раніше йшлося про те, що є натяки на прихід справжньої зими найближчим часом. Синоптики повідомили, скільки буде опадів до кінця тижня і коли температура знизиться до -9 градусів.

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