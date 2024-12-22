Привет морозам: в Украине меняется погода

После не совсем типичных для зимы будней погода в Украине начнет меняться и температурные показатели приблизятся к более обычным “минусовым” температурам. По предварительным прогнозам, похолодание будет постепенным, однако порывистый ветер еще напомнит о себе.

Какая погода будет в воскресенье 22 декабря и чего ждать за окном на зимние праздники – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Нетипичная погода для декабря

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные погода несколько стабилизируется: сильные ветры уменьшатся, а дожди станут менее интенсивными. Ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура воздуха все равно будет "плюсовой". Среднесуточные показатели – плюс 3, плюс 7. Ночью до минус 5. Особенностью этой недели была не совсем типичная погода для декабря и день зимнего солнцестояния – начало астрономической зимы и символ возрождения света, ведь после этого продолжительность светового дня начнет увеличиваться. В этом году день пришелся на 21 декабря.

Сунное похолодание

А вот 22 декабря синоптики прогнозируют такую погоду за окном. В западных, северных, Винницких областях облачно с прояснениями, без осадков (на Волыни, Львовщине, Закарпатье и Сумщине днем небольшой мокрый снег); на остальной территории облачно, дожди, местами, кроме юго-востока, с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской областях ночью и днем 0-5 ° тепла (днем на юге страны местами 6-10 °); на остальной территории ночью 0-5° мороза (в Карпатах 4-9° мороза), днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столичном регионе на выходных сухая погода, ночью 22 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Температура в Киеве ночью и днем от нуля до минус одного по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ледяные ливни и снегопады

Погода в декабре в Украине действительно удивляет. Сначала солнечно, потом захлестнет или зальет дождями. С начала следующей недели ситуация кардинально изменится. Если сейчас сухо и прохладно с ветрами, то с понедельника можно доставать зонтики. С понедельника, 23 декабря, в Украине существенно изменится погода. Местами выпадет снег, а также ледяные дожди. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в южной части 1-7° тепла. Снегопады придут в Украину с 23 декабря с запада страны. Обильные осадки ожидаются во Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях. Небольшие осадки будут на Ровенщине. Будет снижать на протяжении всего дня. Будут наблюдаться туманы в большинстве областей. В Николаевской, Запорожской и Одесской областях пройдут дожди. До Киева и области, Житомирщины и Хмельнитчины снега и дожди дойдут со вторника 24 декабря и продлятся до конца суток 25 декабря. В Винницкой области пройдут сильные ливни. В Черниговской и Сумской области будут умеренные осадки. С 26 декабря снега и дожди прекратятся, останутся ветры и туманы. Туманнее всего будет на Тернопольщине, в Карпатах. 27 декабря туманы разойдутся страной – в Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую, Винницкую, Львовскую и Закарпатье. Погода будет без осадков. На выходные 28-29 декабря туман будет наблюдаться в Закарпатье, в Тернопольской и Черновицкой областях. Во всех регионах будет сухая и прохладная погода.

Погода на праздники

К Рождеству, 25 декабря, синоптики обещают температуру воздуха около нуля, но возможен небольшой плюс. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В начале следующей недели в Украине могут начаться атмосферные процессы с северо-запада. В принципе, они будут держаться вплоть до конца месяца, говорят синоптики. Будет ли снежный покров на праздники, зависит от температуры. Если она будет чуть ниже нуля, хоть на 2 градуса опустится, то будет и снег, и снежный покров. Если же выше — все будет падать и сразу будет таять. Примечательно, что в последние годы жителям Украины не очень везет со снегом и морозом в новогоднюю ночь и этот год не станет исключением. 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег. Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины обещает тихие и спокойные дни без холода. Погода в Киеве новогодняя ночь будет теплой и дождливой. А вот народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что Рождество и Новый Год украинцы будут встречать с небольшим морозом. Днем будет около -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга.

Погода зимой

В целом погода в Украине зимой будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Такой прогноз погоды озвучила кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, зима в Украине стала гораздо теплее, чем это было еще во второй половине 20 века.

По словам Балабуха, такой прогноз погоды "не означает, что зимой будет настолько тепло", но украинцы смогут "пережить эту зиму".

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, тогда могут ударить морозы до -18°C. Синоптики говорят, что осадков в январе будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет яростный

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C – и если декабрь наоборот будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной – +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Ранее речь шла о том, что есть намеки на приход настоящей зимы в ближайшее время. Синоптики сообщили, сколько осадков будет до конца недели и когда температура снизится до -9 градусов.

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