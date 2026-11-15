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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве с утра гремят взрывы

Оккупанты начали воздушную атаку — выпустили ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Во время воздушной тревоги для столицы была угроза беспилотников

Во время воздушной тревоги для столицы была угроза беспилотников / © Associated Press

В Киеве во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Сейчас в столице и области — желтый уровень опасности.

Власти не сообщали дополнительную информацию о взрывах.

Напомним, 14 ноября, в Киеве произошли взрывы. В столице несколько раз была объявлена «желтая» воздушная тревога. В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА — на территорию государственного медучреждения. В Соломенском районе обломки упали на открытой территории.

13 ноября РФ также атаковала Киев. Было повреждено медицинское учреждение в Шевченковском районе — Института травматологии и ортопедии. В результате падения обломков БпЛА в шестиэтажном здании вспыхнул пожар и возникли разрушения.

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