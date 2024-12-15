Синоптики дали долгосрочный прогноз на зиму: какой месяц будет самым холодным

Настоящая зима пришла в Украину. Столбик термометра опустится до -10 градусов.

Какая будет погода в Украине в воскресенье, 15 декабря, и какой месяц зимы будет самым холодным — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Прогноз погоды

На этой неделе в Украине ощущалась неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и осадками. На нашу территорию поступали циклоны и антициклоны с запада и северо-запада Европы. Таким образом, влажная и теплая погода сменялась прохладной и сухой.

15 декабря прогнозируется небольшой и умеренный снег, днем на юге и востоке страны с дождем. Температура ночью 1-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге и юго-востоке страны до 5° тепла.

Кроме того, украинцы предупреждают о ледовых явлениях. Так, по прогнозам синоптиков, 15-16 декабря, в связи с понижением температуры воздуха, на реках бассейна Днепра и Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах синоптики прогнозируют шугоход и забереги.

Впрочем, в начале новой недели синоптики прогнозируют небольшое потепление. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью -4. А в дальнейшем можно даже надеяться на небольшой плюс.

После 15 декабря снова ожидается повышение температуры воздуха, а также осадки в виде мокрого снега и дождя на фоне порывистого ветра. Атмосферное давление также заметно снизится. На дорогах страны местами гололедица.

Синоптик Наталья Птуха также прогнозирует, что в воскресенье, 15 декабря, ожидается ослабление мороза. Холоднее всего в этот день будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях, где ночью прогнозируется до -9 градусов. Днем в большинстве регионов страны температура уже поднимется до 0…2, в южных областях и Крыму +2…6 градусов. В воскресенье по всей стране ожидаются осадки в виде снега, на юге — снег с дождем.

Приблизительно такая же погода, как в воскресенье, будет в Украине и в начале следующей недели.

Похожий прогноз сделала и народная синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что холод пришел в Украину ненадолго и уже с воскресенья начнет отступать.

"Похолодание долго не задержится. Уже с 15 декабря начнет меняться воздушная масса, а 16 декабря потеплеет до оттепели. Однако ветер и влажный воздух будут доминировать", — уточнила она.

Стабилизация погоды и прекращение осадков ожидается с 19 декабря, на фоне гребня высокого давления с юго-запада. Таким образом, в течение второй декады месяца количество осадков ожидается существенно выше нормы, большая часть из которых выпадет в виде дождя и туманов.

Погода зимой

В общей сложности погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Такой прогноз погоды озвучила кандидат географических наук Вера Балабух. По ее словам, зима в Украине стала гораздо теплее, чем это было еще во второй половине 20 века.

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе также будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет февраль

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C – и если декабрь, наоборот, будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля 2024 года на 4°C.

На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Какая будет погода в новогоднюю ночь

В последнее время украинцам приходится привыкать к новым трендам погоды на Новый год. В эти дни погода в Украине уже не один год отличается аномально теплыми показателями и отсутствием снега.

В восточных регионах нашей страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2°С в ночное время.

В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега.

Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза.

В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Ранее сообщалось, что в субботу станет самым холодным днем в Украине на этой неделе.

Читайте также: