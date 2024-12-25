Ворог атакував Полтавщину: що відомо про наслідки

Попередньо, без влучань у цивільні об'єкти та постраждалих.

У середу, 25 грудня, окупанти вдарили по Полтавщині. Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він додав, що фахівці вже працюють над відновленням.

"Не нехтуйте безпекою. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях! Дякуємо Силам оборони за захист!", – завершив Пронін.

Раніше ми повідомляли, що 25 грудня окупанти масовано атакували Україну на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика. На жаль, є загиблі та руйнування.

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