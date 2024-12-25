Ціни на молочку: чого очікувати українцям напередодні свят

Вартість молочних продуктів додала у ціні - і це не кінець.

В Україні напередодні новорічних свят спостерігається підвищення цін на продукти. Не стали виключенням і молочні продукти.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів "24 Каналу", якими будуть ціни на них.

Гопка пояснив, що динаміка цін на молочну продукцію останніх місяців демонструє стійку тенденцію до зростання, обумовлену підвищенням вартості молокосировини.

Так, у період від вересня до грудня 2024 року вартість масла зросла найсуттєвіше – від 70- 80 грн до понад 100 грн за 200 грамів. Такий тренд є наслідком скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку, спричиненого зменшенням поголів'я корів у господарствах населення, яке було пришвидшено внаслідок військових дій.

"Одночасно із цим зростання витрат на виробництво молока, пов'язане зі збільшенням вартості кормів та інших ресурсів, призвело до підвищення собівартості продукції", – сказав експерт.

Аналітик зауважив, що за прогнозом, ціни надалі залежатимуть від надоїв, які в зимовий період менші, ніж влітку.

Раніше повідомлялося, що підвищення вартості традиційного новорічного салату "Олів'є", згідно з розрахунками експертів, збільшилася майже на 20%.

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