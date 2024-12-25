Цены на молочку: что ждать украинцам в канун праздников

Стоимость молочных продуктов прибавила в цене – и это не конец.

В Украине в канун новогодних праздников наблюдается повышение цен на продукты. Не стали исключением и молочные продукты.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал "24 Каналу", какими будут цены на них.

Гопка пояснил, что динамика цен на молочную продукцию последних месяцев демонстрирует устойчивую тенденцию роста, обусловленную повышением стоимости молокосырья.

Так, в период с сентября по декабрь 2024 года стоимость масла выросла наиболее существенно – с 70-80 грн до более 100 грн за 200 граммов. Такой тренд является следствием сокращения предложения молока на внутреннем рынке, вызванного уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения, которое было ускорено в результате военных действий.

"В то же время рост затрат на производство молока, связанный с увеличением стоимости кормов и других ресурсов, привел к повышению себестоимости продукции", — сказал эксперт.

Аналитик отметил, что по прогнозу, цены в дальнейшем будут зависеть от надоев, которые в зимний период меньше, чем летом.

Ранее сообщалось, что повышение стоимости традиционного новогоднего салата "Оливье", согласно расчетам экспертов, увеличилось почти на 20%.

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