На ВОТ оккупанты пытаются запретить украинцам праздновать Рождество — Атеш

На временно оккупированных территориях Украины РФ усилила контроль за людьми, празднующими Рождественские праздники 24 и 25 декабря по новому лианскому календарю.

Об этом сообщили представители АТЕШ в Telegram.

Стало известно, что на предприятиях коллаборанты передают списки таких лиц в ФСБ, считая их потенциальными диверсантами.

В АТЕШ рассказали, что оккупанты рассматривают празднование Рождества в эти даты как проявление украинской идентичности и пытаются подавить любые культурные традиции, связанные с украинской церковью и народом. Однако попытки искоренить украинскую культуру обречены на провал.

Напомним, на Рождество, 25 декабря, российская армия устроила массированную атаку на Украину с помощью ракет и беспилотников. Целями вражеских ударов снова стала энергетическая инфраструктура.

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