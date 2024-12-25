Атака на Днепр: в ОВА сообщили о последствиях и показали фото

В девятиэтажке разбиты окна, поврежден также частный дом.
В результате атаки 25 декабря в Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома и админздание.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Специалисты обследуют атакованные утром россиянами территории. Лысак сообщил о предварительных результатах.
"В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Поврежден также частный дом. Одно хозяйственное сооружение загорелось. Чрезвычайники укратили огонь", – говорится в заявлении.
Глава ОВА отметил, что рядом с людьми работают представители всех служб и благотворители. Они предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть побитое.
Напомним, ранее утром 25 декабря Лысак сообщил, что россияне нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровщины. В результате атаки погиб человек.
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