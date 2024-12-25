Атака по Украине на Рождество: все об ударах, "прилетах" и последствиях

Как отметили в ЦПД, россияне делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды.

Российская армия устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. В разных уголках страны раздавались взрывы.

Все о массированной атаке по Украине 25 декабря читайте на ТСН.ua.

Сначала ночью российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушные силы сообщали, что вражеские БпЛА атакуют страну с севера, востока и юга. В то же время в России взлетели борта стратегической авиации Ту-95, с которых враг запускает ракеты по Украине.

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На протяжении ночи и утром в разных уголках Украины раздавались взрывы и работала ПВО.

Атака на Харьков

В Харькове прогремела серия взрывов. Враг нанес минимум семь ударов по городу, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировали попадание в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. На данный момент – шесть пострадавших. Возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак", – говорится в заявлении.

В то же время мэр Игорь Терехов сообщил, что на месте "прилета" в Киевском районе возник пожар, повреждено остекление окрестных домов. В Немышлянском районе последовал удар по частному дому.

Позже Терехов также сообщил об ударе "Шахедом". На месте "прилета" по частному сектору Основянского района возник пожар в одноэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Ивано-Франковскую область

Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Ивано-Франковской области, сообщила глава ОВА Светлана Оныщук. В результате часть области осталась без электроснабжения. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Обошлось без пострадавших.

Удар по Винницкой области

В Винницкой области в результате атаки есть повреждения, сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

"По состоянию на утро благодаря слаженной работе энергетиков все потребители заживлены. Спасибо всем службам за оперативность", — отметила Заболотная.

Повреждения в Житомирской области

Ночью в результате атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание и загорелся сарай. Как сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, благодаря профессиональным действиям работникам ГСЧС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет.

Ситуация в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в пределах региона защитники уничтожили два "Шахеда". Обошлось без последствий.

"Однако ситуация в энергосистеме страны после обстрелов крайне сложная. Применены графики отключений. Об изменении ситуации буду информировать", — отметил Табурец.

РФ атаковала энергетику

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под массированной атакой снова оказалась энергетическая система Украины.

"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения", — написал министр в Сети.

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В частности, под российской атакой оказались теплоэлектростанции ДТЭК, было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики оперативно начали устранять их последствия и возобновлять работу оборудования.

"В этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании", — отметили в ДТЭК.

Комментируя вражескую атаку, глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что россияне "делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды".

Отключения света

В "Укрэнерго" заявили, что в связи с масштабной ракетной атакой применены меры по ограничению потребления.

"Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", – сообщили в компании.

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