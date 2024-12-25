В Сумской области прогремел 123 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы подверглись Хотинскому, Белопольскому, Краснопольскому, Великописаревскому, Путивльскому, Кролевецкому, Зноб-Новгородскому обществу.

Кролевецкое общество: враг совершил атаку БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате удара повреждено хозяйственное сооружение.

Краснопольская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольское общество: враг бил из минометов (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

Путивльская община: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва).

Великописаревское общество: 39 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дронов (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов), FPV-дронами (17 взрывов) и сбросили ВОГ из БПЛА (6 взрывов).

Зноб-Новгородская община: совершена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданскому населению города Купянск.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина спасается от энергетического кризиса нестандартными мерами.

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