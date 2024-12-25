В Сумской области прогремел 123 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы подверглись Хотинскому, Белопольскому, Краснопольскому, Великописаревскому, Путивльскому, Кролевецкому, Зноб-Новгородскому обществу.
- Кролевецкое общество: враг совершил атаку БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате удара повреждено хозяйственное сооружение.
- Краснопольская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольское общество: враг бил из минометов (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
- Путивльская община: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Великописаревское общество: 39 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дронов (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов), FPV-дронами (17 взрывов) и сбросили ВОГ из БПЛА (6 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: совершена атака FPV-дрона (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданскому населению города Купянск.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина спасается от энергетического кризиса нестандартными мерами.
Читайте также:
- Стали известны последствия атаки БПЛА в Броварах (фото)
- Зеленский пообещал ответ на российский террор: куда будут бить Силы обороны
- В Донецкой области враг обстрелял жилую застройку: есть жертва