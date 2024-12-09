В ЦПД узнали, куда РФ вывозит украинских детей из ВОТ

Во время рождественско-новогодних праздников российские оккупанты организуют пропагандистские мероприятия для украинских детей, оставшихся на временно оккупированных территориях. Дети, которых не депортировали, часто отвозят в Россию на "образовательные программы", чтобы влиять на их взгляды и изменить их отношение к событиям.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Детей с временно оккупированной Донетчины вывезли в Екатеринбург, где они приняли участие в новогодних мероприятиях, в частности, на так называемой елке. Однако поездка включала ряд лекций, во время которых кремлевские пропагандисты пытались убедить детей в важности "русской идентичности" и больших перспективах в составе России. Старших детей в большинстве своем призывают оставаться для обучения. Такая поездка продлится две недели.

Это часть более широкой политики геноцида, которую Россия проводит против украинцев, отрицая право украинской нации на существование. Одним из аспектов этой стратегии является попытка изменить идентичность украинских детей и ассимилировать целое поколение с россиянами.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне "охотятся" на наших "перспективных" малышей. Враг пытается вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.

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