У ЦПД дізналися, куди РФ вивозить українських дітей з ТОТ

Під час різдвяно-новорічних свят російські окупанти організовують пропагандистські заходи для українських дітей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Ці діти, яких не депортували, часто відвозять до Росії на "освітні програми", щоб впливати на їхні погляди і змінити їхнє ставлення до подій.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Дітей з тимчасово окупованої Донеччини вивезли до Єкатеринбурга, де вони взяли участь у новорічних заходах, зокрема на так званій йолці. Однак поїздка включала також низку лекцій, під час яких кремлівські пропагандисти намагалися переконати дітей у важливості "руської ідентичності" та великих перспективах у складі Росії. Старших дітей здебільшого закликають залишатись для навчання. Така поїздка триватиме два тижні.

Це частина ширшої політики геноциду, яку Росія проводить проти українців, заперечуючи право української нації на існування. Одним із аспектів цієї стратегії є спроба змінити ідентичність українських дітей та асимілювати ціле покоління з росіянами.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни "полюють" на нашу "перспективну" малечу. Так, ворог намагається вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.

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