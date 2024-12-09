Різдвяні пампухи: старий рецепт пухкої і солодкої здоби

За цим рецептом пампухи будуть надзвичайно смачними.

Пампухи – традиційна страва української кухні. Втім, вони є невід'ємною стравою на зимові свята – Святий вечір і Різдво. Кожна господиня має свій рецепт та секрет, щоб пампухи були пухкенькими і дуже смачними.

ТСН.ua пропонує рецепт старих львівських пампухів, які будуть дуже ніжними і м'якими.

Інгредієнти

8 жовтків

375 г молока

100 г вершкового масла

100 г дріжджів

750 г борошна

Приготування

1. Для опари трошки підігріваємо молоко та подрібнюємо в ньому дріжджі. Додаємо по однів столовій ложці борошна й цукру. Добре все змішуємо та ставимо в теплому місці, щоб підійшла опара.

2. Жовтки збиваємо з цукром. Масло розтоплюємо і даємо йому трохи охолонути.

3. Просіяне борошно поступово додаємо до опари і добре вимішуємо. Додаємо збиті з цукром жовтки. Вимішуємо тісто. Потім додаємо половину розтопленого масла. Вимішуємо і додаємо іншу половину масла.

4. Добре вимішуємо тісто, щоб воно відлипало від рук. Після цього накриваємо його рушником і ставимо до теплого місця на дві години.

5. Ліпимо пампухи. Стільницю та руки змащуємо олією, а потім виробляємо пампухи. Місцем, де вони зліплюються, кладемо на стільницю. Готові пампухи залишаємо ще на 10-15 хв.

6. Добре розігріваємо у сковорідці олію та смажимо в ній пампухи. Готовий виріб кладемо до тарілки з застеленою серветкою, щоб вона забрала зайву олію. Потім щедро посипаємо цукровою пудрою.

7. Пампухи краще зберігати в герметичному контейнері, щоб вони якомога довше залишалися м'якенькими та ніжними.

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