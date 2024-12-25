"Индекс оливье": насколько подорожал популярный салат в 2024 году

Стоимость продуктов приготовления "Оливье" за год выросла на 20%.

Повышение стоимости традиционного новогоднего салата "Оливье", согласно расчетам экспертов, увеличилось почти на 20%.

Об этом говорится в материале "24 Канал".

Так, аналитик УКАБ Максим Гопка сообщил, что в 2024 году стоимость салата "Оливье" для 6 человек вырастет на 19%.

В 2024 году общая стоимость всех ингредиентов для приготовления салата составит 300 гривен, в то время как в 2023 году она составляла 251,4 гривны. В частности, индекс потребительских цен на компоненты для традиционного новогоднего салата изменился так:

колбаса вареная (350 граммов) подорожала на 29%, достигнув стоимости 152 гривны против 118 гривен в прошлом году

яйца (4 штуки) стали дороже на 33%, цена выросла от 24 до 32 гривен в этом году

квашеные огурцы (200 граммов) подорожали на 17%. Их цена увеличилась до 35 гривен с 30 гривен

Цены на некоторые овощи также выросли:

морковь (150 граммов) подорожала в 2,5 раза — от 2 гривен до 5 гривен

картофель (300 граммов) – вдвое, от 5,4 гривны до 11 гривен

Однако некоторые продукты стали дешевле. К примеру, цена зеленого горошка в банке снизилась на 23%, с 52 гривен до 40 гривен, а 200 граммов майонеза для заправки салата подешевели на 25%.

Ранее сообщалось, что за время полномасштабной войны цены на некоторые продукты в Украине выросли едва ли не вдвое. Десяток яиц в супермаркетах сегодня стоит в среднем 78 грн, масло – 110 грн за пачку, кисломолочный сыр – 80 грн за 300 граммов.

После новогодних праздников аналитики ожидают снижения цен на некоторые продукты, которые подорожали из-за высокого спроса. Однако Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией не раньше весны, а при благоприятных условиях продовольственная инфляция может снизиться до 3% к 2026 году.

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