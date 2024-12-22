В канун новогодних праздников выросли цены на популярный овощ

В канун новогодних праздников в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры, что повлекло за собой активный рост цен на эту продукцию.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit,

Только за последнюю неделю цены на тепличные помидоры в Украине выросли в среднем на 20%. В настоящее время импортные томаты продаются по 80-100 грн за килограмм ($1,91-2,38/кг), в зависимости от качества, объема партии и сорта продукции.

Эксперты отмечают, что на этой неделе предложение помидоров на рынке было недостаточным, поскольку местные комбинаты не проводили выборку из-за завершения сезона. В то же время, импортная продукция не смогла полностью удовлетворить растущий спрос, что позволило продавцам повысить цены на импортные томаты.

Сейчас тепличные томаты в Украине стоят в среднем на 12% больше, чем за этот же период прошлого года. Аналитики считают, что цены на эту продукцию продолжат расти, поскольку спрос на нее остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен.

Напомним, ранее мы писали интересные факты об истории происхождения овощей.

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