Напередодні новорічних свят зросли ціни на популярний овоч

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори, що спричинило активне зростання цін на цю продукцію.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit,

Тільки за останній тиждень ціни на тепличні помідори в Україні зросли в середньому на 20%. На сьогоднішній день імпортні томати продаються по 80-100 грн за кілограм ($1,91-2,38/кг), залежно від якості, обсягу партії та сорту продукції.

Експерти зазначають, що на цьому тижні пропозиція помідорів на ринку була недостатньою, оскільки місцеві комбінати не проводили вибірку через завершення сезону. Водночас імпортна продукція не змогла повністю задовольнити зростаючий попит, що дозволило продавцям підвищити ціни на імпортні томати.

Зараз тепличні томати в Україні коштують в середньому на 12% більше, ніж у цей же період минулого року. Аналітики вважають, що ціни на цю продукцію продовжать зростати, оскільки попит на неї залишається стабільно високим, незважаючи на підвищення цін.

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про історію походження овочів.

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