В Украине объявлена воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога 25 декабря объявлена на большинстве территорий Украины.
На это указывает информация на карте тревог.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога.
В ВС также проинформировали о полетах вражеских ракет по направлениям Кременчуга и Кривого Рога.
Напомним, РФ устроила массированную атаку по Украине на Рождество ракетами и дронами. Целью вражеских ударов снова стала энергетика.
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