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В Украине объявлена воздушная тревога

В Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Есть угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога 25 декабря объявлена на большинстве территорий Украины.

На это указывает информация на карте тревог.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога.

В ВС также проинформировали о полетах вражеских ракет по направлениям Кременчуга и Кривого Рога.

Карта тревоги / ©
Карта тревоги

Напомним, РФ устроила массированную атаку по Украине на Рождество ракетами и дронами. Целью вражеских ударов снова стала энергетика.

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