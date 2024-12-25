"Путін свідомо обрав Різдво для атаки": Зеленський розповів про наслідки

Президент Росії Володимир Путін свідомо обрав Різдво для атаки по Україні. Ворог випустив понад 70 ракет і понад 100 ударних дронів.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Мережі.

Глава держави зауважив, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення, усвідомлений вибір цілей, часу та дати.

Також читайте Обстріл енергетики на Різдво: які наслідки у Київській області

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", – зазначив Зеленський.

За попередніми даними, українські захисники збили понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. У кількох регіонах є відключення світла. Президент запевнив, що енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", – резюмував президент.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе про атаку по Україні на Різдво і про наслідки ударів.

Читайте також: