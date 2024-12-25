В Україні оголошена повітряна тривога

Є загроза застосування балістичного озброєння.
Повітряна тривога 25 грудня оголошена на більшості територій України.
На це вказує інформація на мапі тривог.
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.
У ПС також поінформували про польоти ворожих ракет у напрямках Кременчука та Кривого Рогу.
Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Україні на Різдво ракетами та дронами Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика.
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