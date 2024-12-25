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В Україні оголошена повітряна тривога

В Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Є загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога 25 грудня оголошена на більшості територій України.

На це вказує інформація на мапі тривог.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.

У ПС також поінформували про польоти ворожих ракет у напрямках Кременчука та Кривого Рогу.

Мапа тривоги / ©
Мапа тривоги

Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Україні на Різдво ракетами та дронами Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика.

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