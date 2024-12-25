Стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині (фото)

Після ворожого обстрілу на Житомирщині виникла пожежа.

Сьогодні вночі, 25 грудня, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай. Силами бійців ДСНС пожежу вдалося ліквідувати за 30 хвилин.

Завдяки швидким та професійним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок інциденту немає.

Наслідки ворожого обстрілу / ДСНС

Наслідки ворожого обстрілу / ДСНС

ДСНС закликає громадян бути обережними та уважними, дотримуватися інструкцій під час повітряних тривог, а також одразу повідомляти про надзвичайні події за номером 101.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні запровадили графіки відключення електроенергії через масштабні ракетні удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

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