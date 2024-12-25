"Індекс олів'є": наскільки здорожчав популярний салат 2024 року

Вартість продуктів для приготування "Олів'є" за рік зросла на 20%.

Підвищення вартості традиційного новорічного салату "Олів'є", згідно з розрахунками експертів, збільшилася майже на 20%.

Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Так, аналітик УКАБ Максим Гопка порахував, що 2024 року вартість салату "Олів'є" для 6 осіб зросте на 19%.

2024 року загальна вартість усіх інгредієнтів для приготування салату становитиме 300 гривень, тоді як 2023 року вона становила 251,4 гривні. Зокрема, індекс споживчих цін на компоненти для традиційного новорічного салату змінився так:

ковбаса варена (350 грамів) здорожчала на 29%, досягнувши вартості 152 гривні проти 118 гривень минулого року

яйця (4 штуки) стали дорожчими на 33%, ціна зросла від 24 до 32 гривень цього року

квашені огірки (200 грамів) здорожчали на 17%. Їхня ціна збільшилася до 35 гривень із 30 гривень

Ціни на деякі овочі також зросли:

морква (150 грамів) здорожчала у 2,5 раза — від 2 гривень до 5 гривень

картопля (300 грамів) — удвічі, від 5,4 гривні до 11 гривень

Проте деякі продукти стали дешевшими. Наприклад, ціна зеленого горошку в банці знизилася на 23%, від 52 гривень до 40 гривень, а 200 грамів майонезу для заправки салату здешевшали на 25%.

Раніше повідомлялося, що за час повномасштабної війни ціни на деякі продукти в Україні виросли ледь не вдвічі. Десяток яєць в супермаркетах сьогодні коштує в середньому 78 грн, масло — 110 грн за пачку, кисломолочний сир — 80 грн за 300 грамів.

Після новорічних свят аналітики очікують зниження цін на деякі продукти, які здорожчали через високий попит. Однак Нацбанк прогнозує покращення ситуації з інфляцією не раніше весни, а за сприятливих умов продовольча інфляція може знизитися до 3% до 2026 року.

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