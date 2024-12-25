Враг атаковал Полтавщину: что известно о последствиях

Предварительно, без попадания в гражданские объекты и пострадавших.

В среду, 25 декабря, оккупанты ударили по Полтавщине. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением.

"Не пренебрегайте безопасностью. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях! Спасибо Силам обороны за защиту!", – заключил Пронин.

Ранее мы сообщали, что 25 декабря кафиры массированно атаковали Украину на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. К сожалению, есть погибшие и разрушения.

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