Как правильно загружать посудомоечную машину: полезные советы

Посудомоечная машина – один из самых удобных кухонных приборов, позволяющий легко очистить даже горы посуды одним нажатием кнопки.

Издание Martha Stewart поделилось полезными рекомендациями по правильной загрузке посудомоечной машины, которые помогут получить безупречно чистую посуду без лишних усилий.

Ведь нет ничего более грустного, чем открыть посудомоечную машину после цикла и увидеть остатки пищи на тарелках или чашках. Основная причина такой ситуации часто кроется в неправильной загрузке посуды. Следуя основным правилам, вы не только сэкономите время и воду, но и избежите необходимости повторной мытья.

Как правильно загружать нижнюю корзину

Нижняя корзина предназначена для больших и тяжелых предметов, таких как тарелки, кастрюли, сковородки и миски.

Столовые приборы

Столовые приборы должны располагаться в специальной корзине, поставляемой вместе с посудомоечной машиной, обычно на нижней полке.

Всегда старайтесь упорядочить приборы, разместив ножи, вилки и ложки отдельно. Особое внимание уделите расположению ножей, их лучше уложить в задней части корзины для безопасности.

Для лучшего очищения вилки и ложки следует класть ручками вниз. Ножи для масла можно расположить ручками вверх во избежание травм во время разгрузки. Однако острые ножи лучше мыть вручную, ведь посудомоечная машина может повредить их ручки и заточку.

Миски

Большие миски, которые используются для смешивания или подачи салатов, нужно размещать на нижней полке между зубцами грязной стороной внутрь. Не складывайте миски друг на друга, это может помешать качественной очистке.

Тарелки

Тарелки следует ставить вертикально между зубцами, направляя их грязную сторону в центр, где расположены форсунки для мытья. Если стойки не стоят через узкие зубцы, отрегулируйте их наклон для лучшего результата.

Кастрюли и сковороды

Располагайте кастрюли и сковороды на нижней полке ближе к боковым или задним углам. Кастрюли должны быть дном вниз, а плоские сковородки или противни – грязной стороной внутрь под углом. Избегайте мытья чугунной или антипригарной посуды в машине – это может повредить ее покрытие.

Разделочные доски

Разделочные доски лучше всего располагать сбоку или сзади нижней полки. Проверьте инструкции по уходу за ними, чтобы убедиться, что их можно мыть в посудомоечной машине. Деревянные доски следует мыть только вручную.

Как загружать верхнюю корзину посудомоечной машины

Верхняя корзина предназначена для легких и хрупких предметов, таких как чашки, небольшие миски и пластиковые контейнеры.

Длинная посуда

Лопатки, черпаки и другую длинную посуду следует класть на специальную полку, если она есть. Если нет, поместите их горизонтально на верхней полке.

Посуда для напитков

Чашки, кружки и бокалы следует располагать вверх дном для тщательной очистки. Во избежание повреждений ставьте их между зубцами под небольшим углом.

Тарелки

Небольшие тарелки (для закусок или десертов) следует ставить вертикально в центре верхней полки.

Миски

Маленькие миски располагайте между зубцами, наклоняя их к распылителю. Избегайте наложения мисок друг на друга.

Пластиковые контейнеры

Во избежание деформации следует загружать пластиковые контейнеры только на верхнюю полку. Они должны быть перевернуты вверх дном. Перед загрузкой убедитесь, что контейнер можно мыть в посудомоечной машине.

Советы для эффективной мытья

Предварительно не мойте посуду

Предварительное ополаскивание посуды не только не требуется, но и может снизить эффективность мытья. Современные посудомоечные машины оснащены датчиками, определяющими уровень загрязнения и оптимальным режимом мытья. Однако остатки больших кусков пищи лучше выбросить перед загрузкой.

Не перегружайте машину

Перегрузка посудомоечной машины может привести к плохой очистке посуды или даже к повреждению прибора. Убедитесь, что предметы не касаются друг друга.

Не блокируйте распылители

Распылители обеспечивают равномерное распыление воды для эффективного очищения. Если они заблокированы, качество мытья значительно снижается. Убедитесь, что ничего не мешает их работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете каждый раз получать блестящую и чистую посуду без лишних усилий.

Мы также писали о том, как правильно помыть микроволновку.

Читайте также: