Из-за атаки РФ без тепла оказались жители трех областей Украины

В частности, в Харьковской области без отопления осталось 500 тыс. абонентов.

В результате российской атаки по Украине 25 декабря в части регионов возникли перебои с теплоснабжением.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба отметил, что целью массированной российской атаки на Рождество было оставить украинцев без тепла, воды и света. Враг выпустил более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская, Ивано-Франковская области.

"Несмотря на работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания. В Днепре из-за обстрела погиб работник ТЭС. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал вице-премьер.

В части регионов есть перебои с теплоснабжением:

На Харьковщине 500 тыс. абонентов остаются без тепла, это 2677 домов.

На Днепропетровщине в Днепре и Зеленодольске 55 и 100 домов оказались без теплоснабжения.

В Ивано-Франковской области без тепла – 81 жилой дом.

Специалисты работают, чтобы как можно скорее восстановить тепло.

Напомним, 25 декабря российская армия в очередной раз устроила массированную атаку на энергетическую систему Украины. Все о последствиях ударов и отключениях света читайте на ТСН.ua.

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