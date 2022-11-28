Когда нет света: чем можно заменить свечи в доме

Если отключение света в Украине будет затягиваться надолго, нужно запастись некоторыми принадлежностями, которые помогут осветить дом без свечи. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Из-за постоянных ударов России по критической инфраструктуре Украины во всех регионах происходят аварийные или веерные отключения электроэнергии. Если у вас долгое время нет света, а свечи использовать не уютно, предлагаем несколько полезных альтернатив.

Отключение света в Украине: чем можно заменить свечи

Предлагаем следующие альтернативные варианты, которые помогут осветить помещение. В некоторых случаях даже лучше свечи:

Светодиодная лента может работать как от постоянного тока, так и от батареек (аккумуляторов). Ее можно включать в источники постоянного тока в 5, 12 или 24 Вольта (в зависимости от вида). Гирлянда на батарейках – светодиоды даже от недорогих аккумуляторов будут гореть достаточно ярко до 24 часов, затем яркость будет слабеть. Обычно такая гирлянда может проработать на одних батарейках 2-3 дня. Керосиновая лампа – такие лампы можно найти в Сети, где их называют часто "туристическими". Однако следует помнить, что для них нужно дополнительно запастись керосином. Светодиодные фонари компактны, максимально экономно используют заряд батарейки или аккумулятора. Гореть могут достаточно ярко. Самый простой генератор – берите такой, который позволит включить несколько лампочек и чайник. Он обойдется недорого. Для большего требуются уже более дорогие варианты.

Альтернативные варианты освещения помещения, если отключение света в Украине будет надолго / Фото: Pexels

Как сделать свечу без воска своими руками

Если вас внезапно застало отключение света и под руками нет источника освещения, можно сделать свечу своими руками. Вам даже не понадобится воск:

Возьмите любую банку, отлично подойдет из-под консервы или пива. В экстренных случаях поможет даже керамическое блюдце. Также вам потребуется масло и вата. Вату нужно свернуть в импровизированный фитиль, закрепить ее на блюдце или в банке. В емкость налейте масло так, чтобы оно немного пропитало вату.

Все, вы можете зажигать вашу свечу. Она будет гореть достаточно долго.