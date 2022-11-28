Когда нет света: чем можно заменить свечи в доме

Если отключение света в Украине будет затягиваться надолго, нужно запастись некоторыми принадлежностями, которые помогут осветить дом без свечи. Читайте больше в материале ТСН.ua.
Из-за постоянных ударов России по критической инфраструктуре Украины во всех регионах происходят аварийные или веерные отключения электроэнергии. Если у вас долгое время нет света, а свечи использовать не уютно, предлагаем несколько полезных альтернатив.
Отключение света в Украине: чем можно заменить свечи
Предлагаем следующие альтернативные варианты, которые помогут осветить помещение. В некоторых случаях даже лучше свечи:
- Светодиодная лента может работать как от постоянного тока, так и от батареек (аккумуляторов). Ее можно включать в источники постоянного тока в 5, 12 или 24 Вольта (в зависимости от вида).
- Гирлянда на батарейках – светодиоды даже от недорогих аккумуляторов будут гореть достаточно ярко до 24 часов, затем яркость будет слабеть. Обычно такая гирлянда может проработать на одних батарейках 2-3 дня.
- Керосиновая лампа – такие лампы можно найти в Сети, где их называют часто "туристическими". Однако следует помнить, что для них нужно дополнительно запастись керосином.
- Светодиодные фонари компактны, максимально экономно используют заряд батарейки или аккумулятора. Гореть могут достаточно ярко.
- Самый простой генератор – берите такой, который позволит включить несколько лампочек и чайник. Он обойдется недорого. Для большего требуются уже более дорогие варианты.
Как сделать свечу без воска своими руками
Если вас внезапно застало отключение света и под руками нет источника освещения, можно сделать свечу своими руками. Вам даже не понадобится воск:
- Возьмите любую банку, отлично подойдет из-под консервы или пива. В экстренных случаях поможет даже керамическое блюдце.
- Также вам потребуется масло и вата.
- Вату нужно свернуть в импровизированный фитиль, закрепить ее на блюдце или в банке.
- В емкость налейте масло так, чтобы оно немного пропитало вату.
Все, вы можете зажигать вашу свечу. Она будет гореть достаточно долго.