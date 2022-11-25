Коли немає світла: чим можна замінити свічки в домі

Якщо відключення світла в Україні буде затягуватися надовго, потрібно запастися деяким приладдям, яке допоможе освітити будинок без свічки. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Через постійні удари Росії по критичній інфраструктурі України в усіх регіонах відбуваються аварійні або віялові вимкнення електроенергії. Якщо у вас довгий час немає світла, а свічки використовувати не комфортно, пропонуємо кілька корисних альтернатив.

Відключення світла в Україні: чим можна замінити свічки

Пропонуємо такі альтернативні варіанти, які допоможуть освітити приміщення. В деяких випадках навіть краще за свічку:

Світлодіодна стрічка — може працювати як від постійного струму, так і від батарейок (акумуляторів). Її можна вмикати в джерела постійного струму в 5, 12 або 24 Вольта (в залежності від виду). Гірлянда на батарейках — світлодіоди навіть від недорогих акумуляторів будуть горіти досить яскраво до 24 годин, потім яскравість буде слабшати. Зазвичай така гірлянда може пропрацювати на одних батарейках 2-3 дні. Гасова лампа — такі лампи можна знайти в Мережі, де їх називають часто "туристичними". Однак варто пам'ятати, що для них потрібно додатково запастися гасом. Світлодіодні ліхтарі — компактні, максимально економно використовують заряд батарейки чи акумулятора. Горіти можуть досить яскраво. Найпростіший генератор — беріть такий, який дозволить включити кілька лампочок та чайник. Він обійдеться недорого. Для більшого потрібні вже дорожчі варіанти.

Альтернативні варіанти освітлення приміщення, якщо відключення світла в Україні буде надовго / Фото: Pexels

Як зробити свічку без воску своїми руками

Якщо вас раптово застало вимкнення світла і під руками немає жодного джерела освітлення, можна зробити свічку своїми руками. Вам навіть не знадобиться віск:

Візьміть будь-яку банку, чудово підійде з-під консерви або пива. В екстренних випадках допоможе навіть керамічне блюдце. Також вам буде потрібна олія та вата. Вату потрібно скрутити в імпровізований гніт, закріпити її на блюдці чи в банці. В місткість налийте олію так, щоб вона трохи просочила вату.

Все, ви можете запалювати вашу свічку. Вона буде горіти досить довго.