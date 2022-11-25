Коли немає світла: чим можна замінити свічки в домі

Якщо відключення світла в Україні буде затягуватися надовго, потрібно запастися деяким приладдям, яке допоможе освітити будинок без свічки. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.
Через постійні удари Росії по критичній інфраструктурі України в усіх регіонах відбуваються аварійні або віялові вимкнення електроенергії. Якщо у вас довгий час немає світла, а свічки використовувати не комфортно, пропонуємо кілька корисних альтернатив.
Відключення світла в Україні: чим можна замінити свічки
Пропонуємо такі альтернативні варіанти, які допоможуть освітити приміщення. В деяких випадках навіть краще за свічку:
- Світлодіодна стрічка — може працювати як від постійного струму, так і від батарейок (акумуляторів). Її можна вмикати в джерела постійного струму в 5, 12 або 24 Вольта (в залежності від виду).
- Гірлянда на батарейках — світлодіоди навіть від недорогих акумуляторів будуть горіти досить яскраво до 24 годин, потім яскравість буде слабшати. Зазвичай така гірлянда може пропрацювати на одних батарейках 2-3 дні.
- Гасова лампа — такі лампи можна знайти в Мережі, де їх називають часто "туристичними". Однак варто пам'ятати, що для них потрібно додатково запастися гасом.
- Світлодіодні ліхтарі — компактні, максимально економно використовують заряд батарейки чи акумулятора. Горіти можуть досить яскраво.
- Найпростіший генератор — беріть такий, який дозволить включити кілька лампочок та чайник. Він обійдеться недорого. Для більшого потрібні вже дорожчі варіанти.
Як зробити свічку без воску своїми руками
Якщо вас раптово застало вимкнення світла і під руками немає жодного джерела освітлення, можна зробити свічку своїми руками. Вам навіть не знадобиться віск:
- Візьміть будь-яку банку, чудово підійде з-під консерви або пива. В екстренних випадках допоможе навіть керамічне блюдце.
- Також вам буде потрібна олія та вата.
- Вату потрібно скрутити в імпровізований гніт, закріпити її на блюдці чи в банці.
- В місткість налийте олію так, щоб вона трохи просочила вату.
Все, ви можете запалювати вашу свічку. Вона буде горіти досить довго.