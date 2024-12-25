Атака по Харькову: россияне выпустили 12 ракет, подробности

Харьков сегодня пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики.

О последствиях в городе сообщил мэр Игорь Терехов.

"Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами врага оказалась и вся энергетика страны", — написал он.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

В результате обстрела введены специальные графики отключения света в Харькове. В результате удара по объектам теплоэнергетики значительная часть Харькова — без отопления.

"Пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов" – пострадали частные жилые дома", – добавил Терехов.

Напомним, Харьков с утра находился под массированным российским обстрелом. Есть попадания в Киевском районе Харькова. На месте прилета был пожар, а также повреждено остекление окрестных домов.

Кроме этого, известно о вражеском ударе "Шахеда" по частному сектору Основянского района. В одноэтажном доме произошел пожар.

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