Россияне снова ударила по Харькову: возник пожар после атаки

На месте работают все соответствующие службы.

Сегодня, 25 декабря, россияне нанесли удар по Харькову. И это уже вторая атака с утра.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Имеем информацию о вражеском ударе "Шахедом". На месте прилета пожар. Прилет произошел по частному сектору Основенского района. Пожар в одноэтажном доме", — сообщил он.

Напомним, около 6 утра в Харькове раздались первые взрывы. Терехов заявил, что город находится под массированным ракетным обстрелом. Сейчас известно о шести пострадавших.

Из-за российской атаки начинают применять ограничения электроэнергии.

Читайте также: