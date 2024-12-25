РФ нанесла семь ударов по Харькову: что известно о прилетах

Сегодня, 25 декабря, в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

"Армия РФ нанесла не менее семи ударов. Харьков и район — будьте в укрытиях! Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливаются. По предварительным данным, одна из попаданий зафиксирована попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр", — написал он.

В свою очередь Игорь Терехов сообщил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии в том же Салтовском районе.

"Имеем попадание по Киевскому району. На месте прилета пожар, поврежден остекление окрестных домов. Информация о прилетах еще уточняется", — написал он.

Сейчас известно уже о трех пострадавших. Еще один мужчина был госпитализирован медиками.

Напомним, 25 декабря в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Россия запустила ракеты по Украине.

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