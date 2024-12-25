РФ завдала сім ударів по Харкову: що відомо про прильоти

Сьогодні, 25 грудня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях.

"Армія РФ завдала щонайменше сім ударів. Харків та район - будьте в укриттях! Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються. За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд", - написав він.

Своєю чергою Ігор Терехов повідомив, що двоє постраждалих у важкому стані у тому ж Салтівському районі.

"Маємо потрапляння по Київському району. На місці прильоту пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків. Інформація щодо прильотів ще уточнюється", - написав він.

Наразі відомо вже про трьох постраждалих. Ще одного чоловіка госпіталізували медики.

Нагадаємо, 25 грудня у більшості областей України триває повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети.

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