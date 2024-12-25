День ангела 25 грудня: кого та як вітати з іменинами

25 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 грудня

25 грудня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Дмитра, Костянтина, Леоніда, Михайла, Миколу, Олександра, Анфісу, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві ніколи не пустує і не вередує. В дорослому віці стає допитливим, приємним у спілкуванні.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "не сплю". В дитинстві активний і рішучий. В дорослому віці стає імпульсивним, інколи зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний, вольовий. В дорослому віці стає влюбливим, романтичним.

Костянтин — латинське походження, означає "стійкий". В дитинстві надійний, працьовитий. В дорослому віці стає мудрим, справедливим і готовим допомагати іншим.

Леонід — давньогрецьке ім'я, перекладається як "син лева". В дитинстві доброзичливий, вміє знаходити спільну мову. В дорослому віці стає чуйним і добродушним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві самостійний, добре вчиться. В дорослому віці стає надійною опорою для близьких, працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний і ввічливий. В дорослому віці стає непохитним, часто ніби відчужено спостерігає за чужим життям.

Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві напористий і впевнений в собі. В дорослому віці стає гордим, прагне до лідерства.

Анфіса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "квітуча". В дитинстві слухняна і сором'язлива. В дорослому віці стає гордою, впевненою в собі, напористою.

Марія — давньоєврейське походження, означає "кохана". В дитинстві має багато друзів, комунікабельна. В дорослому віці стає розумною, не прощає зради.

День ангела 25 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на правильний шлях і дарує тобі сили для досягнення мрій. Бажаю щастя, радості, здоров’я та гармонії у кожному дні!

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Сьогодні твій День ангела, і це чудова нагода побажати тобі тільки найкращого. Нехай твоє життя буде сповнене любові, тепла, і незабутніх моментів. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч і допомагає здійснити всі твої бажання!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди охороняв тебе від негараздів, дарував натхнення і спокій. Нехай твоє серце буде сповнене добром, а кожен день приносить нові можливості та радощі!

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Вітаю тебе з особливим днем – Днем твого ангела! Хай твоє життя буде осяяне світлом і любов’ю, а всі мрії збуваються. Нехай ангел завжди веде тебе до щастя та успіху!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі віру в себе, силу долати труднощі та радість від кожної миті. Бажаю, щоб поруч завжди були вірні друзі, підтримка і натхнення для нових звершень!

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