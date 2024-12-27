В Сумской области раздалось 311 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 169 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 311 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины.
- Краснопольское общество: совершены минометные обстрелы (70 взрывов), атака FPV-дронов (7 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (27 взрывов), пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (15 взрывов). В результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Одно гражданское лицо погибло.
- Середино-будская община: зафиксированы минометные обстрелы (37 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов). В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом, частный жилой дом.
- Эсманьское общество: враг бил из минометов (5 взрывов), артиллерии (3 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).
- Великописаревское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (10 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), артобстрел (5 взрывов), обстрел НАР (39 взрывов), атака FPV-дронов (7 взрывов).
- Березовская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Дружбовская община: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), атаку FPV-дронов (2 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов).
- Шалыгинская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Сумская община: враг совершил атаку ударным БпЛА (1 взрыв). В результате атаки поврежден частный дом. Также был ракетный удар.
- Хотинская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (19 взрывов), пуски КАБов (3 взрыва), минометный обстрел (11 взрывов).
- Новослободская община: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Путивльская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.
Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.
Читайте также:
- В Украине из-за массированной атаки РФ ввели графики отключения света
- Женщина погибла в рождественское утро: враг обстрелял деревню на Купянщине
- Во время массированного обстрела вражеская ракета залетела в Молдову.