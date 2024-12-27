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В Сумской области раздалось 311 взрывов

В Сумской области раздалось 311 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумщину (фото иллюстративный)

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 169 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 311 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины.

  • Краснопольское общество: совершены минометные обстрелы (70 взрывов), атака FPV-дронов (7 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (27 взрывов), пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (15 взрывов). В результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Одно гражданское лицо погибло.
  • Середино-будская община: зафиксированы минометные обстрелы (37 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов). В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом, частный жилой дом.
  • Эсманьское общество: враг бил из минометов (5 взрывов), артиллерии (3 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).
  • Великописаревское общество: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (10 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), артобстрел (5 взрывов), обстрел НАР (39 взрывов), атака FPV-дронов (7 взрывов).
  • Березовская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
  • Дружбовская община: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), атаку FPV-дронов (2 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов).
  • Шалыгинская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Сумская община: враг совершил атаку ударным БпЛА (1 взрыв). В результате атаки поврежден частный дом. Также был ракетный удар.
  • Хотинская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (19 взрывов), пуски КАБов (3 взрыва), минометный обстрел (11 взрывов).
  • Новослободская община: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Путивльская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.

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