Трамп выдвинул к Европе требование относительно Украины — WP

Он хочет снизить расходы США в этой сфере.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран Европы увеличить расходы на военную помощь Украине.
Об этом говорится в сообщении The Washington Post.
Сообщается, что таким образом он хочет снизить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.
"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США как крупнейшего сторонника Украины — уменьшится", — говорится в публикации.
Кроме того, издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, как Ван хочет заставить российского диктатора Путина закончить войну за переговорным столом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Defense Express объяснили, сколько США выделят Украине помощь в инаугурации Трампа.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле заявили об отсутствии перспектив для мира в Украине в 2025 году.
Читайте также:
- Что Трамп должен сделать в первый день: топ-5 предвыборных обещаний
- Эксчельник МИД о возможных переговорах между Украиной и Россией: много нюансов и мало перспектив
- Переговоры с Путиным: что произойдет, если Россия откажется от перемирия — The Telegraph