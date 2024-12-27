Он хочет снизить расходы США в этой сфере.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран Европы увеличить расходы на военную помощь Украине.

Об этом говорится в сообщении The Washington Post.

Сообщается, что таким образом он хочет снизить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США как крупнейшего сторонника Украины — уменьшится", — говорится в публикации.

Кроме того, издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, как Ван хочет заставить российского диктатора Путина закончить войну за переговорным столом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Defense Express объяснили, сколько США выделят Украине помощь в инаугурации Трампа.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле заявили об отсутствии перспектив для мира в Украине в 2025 году.

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