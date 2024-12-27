Трамп висунув до Європи вимогу щодо України - WP

Він хоче зменшити витрати США у цій сфері.

Новообраний президент США Дональд Трамп вимагає від країн Європи збільшити витрати на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні The Washington Post.

Повідомляється, що таким чином він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері.

"Трамп уже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, — зменшиться", - йдеться у публікації.

Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як ван хоче змусити російського диктатора Путіна закінчити війну за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Defense Express пояснили, скільки США виділять Україні допомоги до інавгурації Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі заявили про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року.

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