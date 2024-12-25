У Кремлі заявили про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Кремлі "не відчувають жодних ілюзій" щодо перспектив “легкого врегулювання української кризи [тобто війни, яку веде Росія в Україні]” наступного 2025 року.

Заяву голови російського зовнішньополітичного відомства транслювали у пропагандистській програмі “60 минут”.

“Усім незаангажованим спостерігачам давно вже зрозуміло, що вирішити конфлікт можна виключно в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії та законні інтереси всіх інших країн", - цинічно заявив Лавров.

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При цьому він зазначив, що з набуттям повноважень адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа, зовсім не обов’язково розпочнеться переговорний процес щодо України.

“Це не буде неминучою даністю”, - сказав Лавров, натякаючи на небажання Кремля домовлятися про мир, хоча відразу додав, що президент РФ Володимир Путін нібито ніколи не відмовлявся від переговорів, але “потрібно бачити серйозні пропозиції, які до нас поступлять”.

"Нам потрібні надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, нещодавнє рішення Євросоюзу про те, щоб просто лягти під блок, і по суті, ліквідувати всі відмінності між цими організаціями, і, безумовно, права людей, які проживають на територіях і висловилися за возз'єднання з Росією", - сказав Лавров.

Російський міністр і поплічник Путіна наголосив, що перемир'я Москву не влаштує, а також визнав, що “підтримка України у Вашингтоні має твердий двопартійний консенсус”.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну.

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