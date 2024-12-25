Авіатроща азербайджанского літака в Казахстані: факти, версії та російський слід

Поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Літак прямував з Баку до Грозного і начебто був перенаправлений до Актау через туман. Перед катастрофою борт подав сигнал лиха.

Що відомо про авіатрощу, в якій загинули десятки людей – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Авіатроща в Казахстані

У середу, 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау розбився пасажирський літак. Літак Embraer 190AR "Азербайджанських авіаліній" прямував зі столиці Азербайджану Баку до російського Грозного. Повідомляють, що його перенаправили через туман.

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Перед катастрофою борт здійснив кілька кіл над аеропортом Актау. Туди його перескерували з Махачкали через туман. Перед інцидентом рейс J2 8243 "Азербайджанських авіаліній" подав сигнал лиха. Згодом літак упав. На місці падіння виникла пожежа.

До рятувальної операції залучили понад 700 людей особового складу та 82 одиниці техніки служб цивільного захисту.

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Скільки людей загинуло

За інформацією МНС Казахстану на борту було 62 пасажири та п'ятеро членів екіпажу, вижили 29 людей. Серед пасажирів – шість громадян Казахстану, 42 громадянина Азербайджану, троє громадян Киргизстану, 16 громадян Росії, громадянство однієї людини уточнюється.

Усі члени екіпажу – громадяни Азербайджану. Внаслідок катастрофи госпіталізовані 29 осіб, зокрема троє дітей. З них: 15 – громадяни Азербайджану, дев'ять громадян Росії, двоє громадян Киргизстану. Громадянство ще трьох людей наразі уточнюють.

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Як повідомляв віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв, який очолив держкомісію з розслідування трагедії, під час аварії літака "Азербайджанських авіаліній" під Актау загинули 38 людей. Також він зазначив, що тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи сильно обгоріли.

Що кажуть у РФ

Літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" виконував рейс з Баку до Грозного. Момент його падіння зафіксували на відеозаписі.

Перед катастрофою літак робив кругові маневри над аеропортом, що підтверджують дані Flightradar.

Міністерка охорони здоров'я Казахстану Акмарал Альназарова раніше повідомляла, що повітряне судно зникло з радарів і впало в поле неподалік від злітно-посадкової смуги. Перед катастрофою літак робив кругові маневри над аеропортом, що підтверджують дані Flightradar.

У пресслужбі аеропорту Грозного заявили, що літак був через туман перенаправлений до Махачкали, а пізніше – до казахстанського Актау.

Згодом, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив співчуття рідним громадян Росії, які загинули в авіакатастрофі в Казахстані, і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим, передає російське видання РИА Новости.

З уламками літака, що впав у казахстанському Актау, працюватимуть експерти, щоб встановити хронологію подій, передають місцеві ЗМІ з посиланням на віцепрем'єра Казахстану Каната Бозумбаєва.

Ймовірні причини катастрофи

Російські ЗМІ повідомляли, що перед катастрофою літак зіткнувся зі зграєю птахів, але ця інформація не підтверджена, зокрема офіційних коментарів щодо цього наразі немає.

Проте за даними місцевих ЗМІ Казахстану, можливою причиною події могла стати відмова обладнання літака.

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Окрім того, в мережі шириться інформація, що вибух міг бути за межами літака. Чоловік, який вижив в авіатрощі Субхонул Рахимов в коментарі російським ЗМІ розповів, що вибух "точно був і його усі чули", і що в його рятувальному жилеті була дірка від уламка, імовірно, з обшивки літака.

Також серед користувачів соцмереж поширюють кадри з хвостовою частиною пасажирського літака рейсу “Баку - Грозний”. На відео, опублікованим казахстанським виданням Orda, видно отвори, які характерні для ураження засобами ППО.

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У мережі почали заявляти, що пасажирський літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії.

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Пресслужба президента Азербайджану Ільхама Алієва повідомляла, що борт змінив курс через погану погоду. Під час посадки в Актау сталася аварія.

Глава держави наголосив, що є різні версії того, що сталося, і закликав дочекатися закінчення розслідування.

Що кажуть в Україні

Військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько зазначає, що інцидент з азербайджанським літаком створює нові деталі і може стати проблемою для Путіна та/або Кадирова.

Причину падіння літака можна знайти у відео з салону літака.

"Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілів літака з якоїсь системи протиповітряної оборони. І ці збитки отримали над територією Росії, над Чечнею чи Дагестаном.

Як тільки це відео стало вірусним у мережі, почали активно кидати версію нібито атаки літака "українського БПЛА" через неофіційні канали. Цікаво, що це за БПЛА, які вражаючі системи він може нести? Непряме підтвердження версії з авіабомбардуванням: Azerbaijan Airlines призупиняє польоти з Баку) і Махачкала (! ) поки не завершено розслідування причин авіакатастрофи", – написав Копитько.

Також експерт припустив, що азербайджанський президент дозволить не приховувати справжню причину катастрофи, який, найімовірніше, стався через роботу російської ППО над столицею Чечні – Грозним.

Наразі росЗМІ повідомляють, що компанія "Азербайджанські авіалінії" призупинила виконання рейсів.

Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко прямо заявив, що в літак влучила російська ППО.

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Згідно з попередньою інформацією, пасажирський літак Embraer E190AR "Азербайджанських авіаліній" через сильний туман був змушений у столиці Чечні змінити курс на Махачкалу. Однак пізніше з Махачкали був перенаправлений в Актау. При цьому, згідно з відкритою інформацією, під час заходу на посадку в аеропорту Актау в повітряного судна була проблема з неконтрольованим зростанням висоти польоту і швидкості.

Виходячи з цих даних, аналітик доходить висновку: проблеми у літака почалися під час перельоту з Махачкали в Актау.

"Усе вищевикладене не виключає ймовірності ураження літака російською ППО, тим паче, що в районі Грозного цього ранку якраз працювали ЗРПК "Панцир-С1"... Ураження цивільного літака, з переляку, російською ППО у Грозному або на шляху проходження до Махачкали являє собою цілком доречну версію причини трагедії", – зауважив Коваленко.

Чорний ящик

Як заявив транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов під час брифінгу, під час пошуків було знайдено "чорний ящик", повідомляє РБК-Україна

"Чорний ящик" знайдено і долучено до речових доказів", – сказав Сулейменов.

Нагадаємо, "Чорний ящик" літака – це спеціальний пристрій, який записує важливу інформацію про політ. Він складається з двох частин: мовного самописця, що фіксує звуки в кабіні пілотів (розмови, сигнали та попередження), і реєстратора параметрів польоту, який записує технічні дані, такі як висота, швидкість і місцезнаходження літака.

Основна мета "чорного ящика" – допомогти розслідувати авіаційні інциденти, аналізуючи дані для виявлення причин аварій або несправностей.

Нагадаємо, нещодавно в акваторії Керченської протоки сталася масштабна аварія. Затонуло два танкери, які перевозили, ймовірно, понад чотири тисячі тонн мазуту.

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