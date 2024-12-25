Українські пілоти завершили навчання на винищувачах Mirage-2000 у Франції

Навчання українських пілотів та механіків у Франції тривало 6 місяців.

Українські пілоти та механіки завершили піврічний курс підготовки на французьких багатофункціональних винищувачах Mirage 2000-5F.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву організації French Aid to Ukraine.

“Після шести місяців навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилося. Щасливого Різдва!” – йдеться в повідомленні.

Mirage 2000 – це багатофункціональний винищувач, створений французькою компанією Dassault Aviation у 1970-х роках. Цей літак був основною бойовою одиницею військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття.

Нагадаємо, що Україна планує отримати перші літаки Mirage-2000 вже на початку 2025 року.