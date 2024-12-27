Отключат ли свет 31 декабря: в Раде назвали сценарии

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности – об этом сегодня, 26 декабря, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По ее данным, ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.

Какой будет ситуация в ближайшие дни и 31 декабря с поставкой электроэнергии — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"В этот раз были удары по объектам тепловой генерации. По мощным станциям тепловой генерации не только в центре Украины, но и на западе страны. Произошли определенные поражения. Погиб человек. Допускаю, что последствия (для инфраструктуры - Ред.) достаточно серьезные, но не думаю, что смертельны", – говорит Кучеренко.

И добавляет: "Все можно отремонтировать, на это нужны деньги и определенное время. Мы сейчас находимся в ситуации дефицита генерации. Предпоследний удар был по сетям. В течение недели последствия были устранены, мы более или менее вышли на уровень работы без графиков. Нынешний удар был по генерации. Но энергетики свое дело делают, я думаю, что ситуация улучшится в ближайшее время. Но она может очень динамично меняться".

В то же время в соцсетях обсуждается то, что якобы следующий удар путинской армии по украинской энергетике может быть якобы роковым.

На это Алексей Кучеренко ответил так: "Я бы не сказал, что следующий удар может быть таким. Не надо быть профессором, чтобы сказать, что каждый удар ослабляет".

На вопрос о том, будет ли 31 декабря Киев и другие регионы со светом, Кучеренко ответил нам так: "Ключевым образом зависит от врага, какой "подарок" он приготовил нам. Он не может без "подарка". Вопрос остается открытым".

По словам Кучеренко, сейчас в Украине действуют отключения, но они могут динамично меняться.

"Это зависит от погоды, импорта электроэнергии, солнца и работы солнечных электростанций. Ключевое сейчас – сохранить настроение. Враг хочет нам испортить его и создать панику", – резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в одной из областей временно прекратят отключать свет.

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