Чи відключать світло 31 грудня: у Раді назвали сценарії

Українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності — про це сьогодні, 26 грудня, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

За її даними, ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження.

Якою ситуація буде найближчими днями та 31 грудня з постачанням електроенергії — про це в коментарі для ТСН.ua розповів перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Цього разу були удари по об`єктах теплової генерації. По потужних станціях теплової генерації не тільки в центрі України, а й на заході країни. Відбулися певні ураження. Загинула людина. Припускаю, що наслідки (для інфраструктури - Ред.) достатньо серйозні, але не думаю, що смертельні", — каже Кучеренко.

Та додає: "Все можна відремонтувати, на це треба гроші та певний час. Ми зараз перебуваємо в ситуації дефіциту генерації. Передостанній удар був по мережах. Протягом тижня наслідки були усунуті, ми більш-менш вийшли на роботу без графіків. Нинішній удар був по генерації. Але енергетики свою справу роблять, я думаю, що ситуація покращиться найближчим часом. Але вона може дуже динамічно змінюватись".

В той же час в соцмережах обговорюється те, що начебто наступний удар путінської армії по українській енергетиці може бути начебто фатальним.

На це Олексій Кучеренко відповів так: "Я б не сказав, що наступний удар може бути таким. Не треба бути професором, щоб сказати про те, що кожний удар послаблює".

На питання про те, чи буде 31 грудня Київ та інші регіони зі світлом, Кучеренко відповів нам так: "Ключовим чином залежить від ворога, який "подарунок" він приготував нам. Він не може без "подарунка". Питання залишається відкритим".

За словами Кучеренка, зараз в Україні діють відключення, але вони можуть динамічно змінюватись.

"Це залежить від погоди, імпорту електроенергії, сонця та роботи сонячних електростанцій. Ключове зараз — зберегти настрій. Ворог хоче нам зіпсувати його та створити паніку", — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що в одній з областей тимчасово припинять відключати світло.

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